Independent: США и РФ не захотели, чтобы военный конфликт вышел за территорию Украины

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Independent: США и РФ не захотели, чтобы военный конфликт вышел за территорию Украины
Политика / Украина
Фото из открытых источников

США и РФ удалось замять прилет ракеты по Польше, чтобы не допустить выхода конфликта за территорию Украины. Об этом пишет The Independent, передает ИноСМИ.

Ракета, которая убила двух поляков, могла стать причиной третьей мировой войны. Тем не менее были предприняты шаги, которые позволили удержать мир от нового глобального конфликта.

Варшава заявила о том, что это была, с большой вероятностью, ракета ПВО ВСУ, но при этом с России не снимается ответственность за ситуацию, так как если бы РФ не атаковала Украину, то и украинская ПВО не работала. Аналогичную позицию заняли лидеры многих других стран.

Президент США Джо Байден, а также премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвали не делать поспешные выводы. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вряд ли эта атака была преднамеренной. Поэтому Варшава не воспользовалась возможностью применить статут НАТО о коллективной защите.

Эксперты говорят о том, что то, как был урегулирован этот инцидент, указывает на то, что США и Россия не хотят, чтобы конфликт выплескивался за пределы Украины.

При этом президент Украины Владимир Зеленский настоял на том, чтобы в расследовании инцидента приняли участие украинские эксперты. Но даже если и будет доказано, что по Польше ударила российская ракета, без доказательств, что этот удар преднамеренный, НАТО начинать войну с РФ не будет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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