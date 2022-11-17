SMH: в Австралии захотели конфликта блока НАТО с Россией из-за ракетного инцидента в Польше

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SMH: в Австралии захотели конфликта блока НАТО с Россией из-за ракетного инцидента в Польше
Политика / В Мире / Украина
Фото из открытых источников

Запад против конфликта НАТО с Россией, при этом есть также и сторонники ввязывания блока в противостояние с РФ.

Генерал-майор в отставке из Австралии Мик Райан в публикации на страницах SMH заявил о том, что США и страны НАТО решили избежать эскалации и не намерены обвинять РФ в прямом ударе по Польше. По его мнению, Россия виновна в гибели двух граждан Польши и блоку следует дать жесткий военный ответ на действия РФ.

Но в Польше, США, Великобритании и многих других странах НАТО, заявили о том, что не видят оснований к применению пятой статьи НАТО и ответном ударе по РФ. По их мнению, нет признаков того, что этот удар был преднамеренным. Также звучат заявления, что это вовсе могла быть ракета ПВО ВСУ.

В тоже время Запад обвиняет РФ в развязывании конфликта на территории Украины и даже если это окажется ракета ПВО, запущенная ВСУ, ее запускали в ответ на российскую ракетную атаку. Поэтому Россию обвиняют в ударах по Украине и требуют остановить конфликт, но при этом не выдвигают обвинения о целенаправленной атаке по территории Польши.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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