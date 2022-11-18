Двоих мобилизованных мужчин по ошибке из Ростовской области вернули домой из зоны СВО

Из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вернули двух мобилизованных жителей Ростовской области. Отмечается, что по состоянию здоровья их не должны были призывать.

По словам регионального отделения Общероссийского народного фронта, одного из мужчин зовут Дмитрий Аксюк. На иждивении у него годовалая дочь и супруга в декрете. Дмитрия призвали несмотря на букет серьезных болезней: проблемы с дисками, гемангиома, тяжелый остеохондроз.

Второй призовник — это Алексей Байдиков. Мужчину признали годным к службе с синдромом Пьера Мари-Бамбергера, системным поражением соединительной ткани, буллой верхней доли правого легкого, вентиляционными нарушениями обструктивно-рестриктивного типа, синдромом слабости синусового узла, нарушением ритма сердца по типу СА-блокады второй степени первого типа. При этом он служил в армии, но это было 10 лет назад. С тех пор состояние Алексея сильно ухудшилось. Но в военкомате этот факт почему-то проигнорировали.

Заметим, что вернули обоих жителей Ростовской области из зоны СВО после обращения родственников на «горячую линию» при ОНФ.