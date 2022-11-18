Двоих мобилизованных мужчин по ошибке из Ростовской области вернули домой из зоны СВО

С февраля в Петербург приехали около 7 тысяч украинских беженцев. Многие признаются, что им пришлось столкнуться с трудностями. На работу их берут
Мобилизованные из Новосибирска, побывав на передовой, отказываются снова туда возвращаться. Об этом NGS.RU рассказала жена одного из мобилизованных.
В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области заявили, что с января по октябрь 176 жителей заболели геморрагической лихорадкой с почечным
С февраля в Петербург приехали около 7 тысяч украинских беженцев. Многие признаются, что им пришлось столкнуться с трудностями. На работу их берут
Мобилизованные из Новосибирска, побывав на передовой, отказываются снова туда возвращаться. Об этом NGS.RU рассказала жена одного из мобилизованных.
Дочь певицы Глюкозы пошла по стопам свей звездной матери. Лидия Чистякова-Ионова выступает под псевдонимом ray! У артистки есть армия поклонников, с
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале назвал взятую российскими войсками на днях Павловку (угледарское
Отвечая на очередные вопросы СМИ о новобранцах ЧВК «Вагнер» из числа заключенных, предприниматель Евгений Пригожин констатировал тот факт, что среди
В Санкт-Петербурге продолжаются следственные мероприятия в районных администрациях города по выявлению коррупции. В Санкт-Петербурге прошли обыски в
Известный военный экономист, эксперт по Восточной Европе Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Маркус Матиас Кеупп
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle