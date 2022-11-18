В администрации Белгорода разъяснили, чем укрытия отличаются от бомбоубежищ

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В администрации Белгорода разъяснили, чем укрытия отличаются от бомбоубежищ
Политика
Фото из открытых источников

Белгородцы обратились по поводу укрытий Валентину Демидову. Врио мэра разъяснил, чем укрытия отличаются от бомбоубежищ.

Одна из жительниц поинтересовалась, почему данные о бомбоубежищах ранее были засекречены, а сегодня появились их адреса. Но на самом деле речь идет об временных укрытиях, данные о которых должны быть открытыми. Бомбоубежища необходимы для работы на стратегических объектах.

Мэрия занимается составлением списка укрытий. По словам чиновника, пока в них нет необходимости, однако ситуации есть разные. В настоящее время достаточно соблюдать все рекомендации МЧС. Также Демидов сообщил, что остановки-укрытия – это излишние меры. Врио мэра разъяснил, что для горожан предусмотрены временные укрытия в таких центрах как «Лента»,«Лидер», «Семейный», «Талисман».

Некоторые жители пожаловались на очень плохое состояние подвалов. Часть из этих подвалов не можно применять как укрытия, поэтому необходимо выбрать альтернативные варианты.

Отметим, что подвалы белгородских многоэтажек должны поставить питьевую воду и лавки. На подъездах домов должны разместить маршрут к альтернативному убежищу для тех людей, кого обстрелы застанут прямо на улице. Для этого планируют создать интерактивную карту.

У жителей домов в свою очередь должен быть доступ к подвальным помещениям, ключи должны храниться у жильцов квартир, которые расположены рядом с подвалами. Но в городе далеко не все управляющие компании решили эту ситуацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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В администрации Белгорода разъяснили, чем укрытия отличаются от бомбоубежищ

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