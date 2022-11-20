Психологи рассказали о росте числа жалоб на депрессию у россиян после 21 сентября

После 21 сентября, когда в РФ объявили частичную мобилизацию, граждане стали намного чаще обращаться к психологам с жалобами на депрессию и тревожность.

Специалисты отмечают, что первая волна обращений за психологической помощью у россиян наблюдалась после объявления президентом СВО на Украине 24 февраля. Жаловались граждане как на признаки депрессии, стресса, так и на проблемы в отношениях.

К лету количество жалующихся на стресс людей снизилось до годичного минимума, а вот после 21 сентября резко выросло число клиентов, которые отмечали нарушение сна, непонимание того, как жить дальше, как строить планы на будущее. Некоторые психологи добавили, что в июле–августе стало больше звонков от людей, которые говорили, что впадают в сильную депрессию. Но россияне говорят не только о потере привычных опор в жизни. Появился сильный страх за близких.

В одном из сервисов, предоставляющих психологическую помощь, самыми частыми темами для обращений после начала частичной мобилизации назвали тревожное состояние, нарушение сна, депрессию, плохое настроение, упадок сил. Частота связанных с депрессивным состоянием запросов в целом увеличилась на 50%, чем до объявления мобилизации.