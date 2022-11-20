«Украинских военнопленных убивать не будем»: Пригожин вновь прокомментировал инцидент с расправой над российскими солдатами

Комментируя появившееся в Сети видео с расправой над российскими солдатами в Макеевке, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что несмотря ни на что, пленных со стороны ВСУ и нацбатов в России убивать не будут, а вот самих убийц россиян продолжат отстреливать.

Представители редакции ИА «Время Пресс» обратились к предпринимателю Пригожину с просьбой ответить на ряд вопросов. Первый из них касался того, почему Россия заинтересована в зерновой сделке, в то время как украинские нацисты убивают российских пленных. Второй был о возможных ответных мерах в адрес убийц военнопленных россиян.

В ответе на первый вопрос бизнесмен дал понять, что зерновая сделка вне зоны его компетенции.

«Что касается убийства российских военнопленных, как я уже не раз говорил, украинских военнопленных убивать не будем. А тех, кто убивает россиян, будем убивать и дальше. Алаверды», - приводит ответ Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Отдельно стоит отметить, что бизнесмен и ранее заявлял, что в России не будут реагировать на провокации и не будут убивать украинских пленных, даже невзирая на смерть российских военнослужащих, попавших в руки врага.