В Херсоне соседи указывают украинским силовикам на «сторонников русского мира»

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В Херсоне соседи указывают украинским силовикам на «сторонников русского мира»
Военные новости
Фото из открытых источников

После эвакуации граждан из Херсона и отвода российских войск с правого берега Днепра в населенных пунктах области осталось примерно 40-50 тысяч человек.

Некоторые жители до последнего считали, что город не будет сдан, другие остались там, опасаясь за жилье и имущество. Были и «ждуны» — лояльные киевскому режиму украинцы и ненавидящие РФ. Именно они стали наводчиками для ВСУ, пока стоял российский гарнизон. После ухода ВС России они радостно встречали украинские власти. Затем не без их помощи украинские силовики начали поиски «предателей и коллаборантов».

Активную помощь в выявлении соседей, замеченных в сотрудничестве с властями РФ, оказывают те самые «ждуны». В пабликах начали появляться сообщения и видео о том, как проходит фильтрация «сторонников русского мира». Чаще такое происходит в пригороде Херсона и деревнях. Сознательные граждане дают наводку украинским силовикам на дома пророссийских соседей.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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