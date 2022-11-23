Ирина Безрукова заявила, что зрители придут на спектакль Алексея Панина в Испании

Актриса Губернского театра Ирина Безрукова оценила шансы Алексея Панина на успех в Испании. Актер собирается выступить в спектакле «Скамейка» известного советского драматурга Гельмана.

Пару на сцене артисту составит украинка Вера Куценко. В Губернском театре же постановку исполняют Антон и Елена Хабаровы.

На мой взгляд, история эта немножечко устарела. Однако для тех, кто не жил в данное время, будет интересно посмотреть на то, как одевались когда-то, на манеру их поведения. Хотя взаимоотношения немного поменялись. Это пьеса из 70-х годов прошлого века, — заявила Безрукова.

Также Ирина подчеркнула, что в данном спектакле мужчина выглядит весьма сомнительно с точки зрения нравственности, для женщины роль является выигрышной. Также артистка уточнила, что в Испании есть много россиян. Ко всему прочему, там сейчас много украинцев, поэтому спектакль может ожидать успех.

Думаю, зрители придут. Другое дело — понравится ли им и посоветуют ли кому-то еще. Спрос на культуру сейчас большой, гастроли артистов из РФ отменились из-за понятных событий, - резюмировала она.