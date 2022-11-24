Forbes назвал печальные сценарии для Украины при повторении массированных ракетных ударов

О том, какие будут последствия для Украины в случае еще одного массированного ракетного удара, рассказал на страницах Forbes журналист Дэвид Хэмблинг.

По его словам, украинская энергосистема действительно оказалась намного устойчивее, чем ожидали многие, пишет МК. Она была разработана еще в период СССР и с учетом того, что должна была функционировать даже после ядерного удара. Поэтому она работает так, что в случае потери генерирующих мощностей электроэнергия распределяется из других источников по всей системе.

Российские военные 23 ноября атаковали системы распределения энергии, ударив по распределителям, трансформаторам и выключателям. Хотя украинские чиновники говорят о том, что система быстро восстановится, если последуют удары, автор Forbes считает, что после новых ударов будет блэкаут.

Так, РФ может атаковать подстанции, которые подают энергию с запада на восток, и тогда будет блэкаут на Левобережье. РФ может атаковать элекростанции и подстанции, и в таком случае блэкаут будет некоторое время по всей Украине. Но также РФ может ударить по атомным станциям и подстанциям, из-за чего Украина может остаться без электроэнергии на неделю.

Стоит отметить, что удары по энергосистеме Украины резко повысили антироссийскую риторику на Западе. При этом Украине поставляют еще больше вооружения, а также передают оборудование для восстановления энергосети.