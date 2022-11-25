Еланский гарнизон остался без отопления: жителей ждёт местный апокалипсис

Жители поселка Порошино (Свердловская область), где расположен Еланский гарнизон, жалуются на холод в квартирах. Через соцсети они даже обратились в прокуратуру и Министерство обороны: «Пока нам говорят, что Европа замерзает, наши военнослужащие и дети тоже мёрзнут», - бьют тревогу местные жители.

Проблема с отоплением началась пять лет назад, но прошлые зимы более-менее пережили, хотя отключали котельную. Однако, похоже, в этом году ждёт апокалипсис. В комнатах трубы еле тёплые, постоянно работают два обогревателя, дети ходят по дому в толстых водолазках и спять в теплой одежде, - рассказала Светлана.

Мы живем в четырехкомнатной квартире. В настоящее время горячая батарея в зале, хотя она не обогревает всю площадь. Город сейчас в панике. В садах и школах тоже холодно, дети постоянно болеют. Люди звонят в аварийные службы, но там отвечают, чтобы обращались к ресурсникам. Ресурсники нас отправляют в Министерство обороны. Те заявляют, что отвечает за тепло управляющая компания, - жалуется еще одна местная жительница.





Глава администрации Калиновского сельского поселения разводит руками. Говорит, что земля относится к Министерству обороны, а они ничего не могут поделать. Помимо отопления, у Еланского гарнизона есть проблемы с водой. Чтобы дождаться горячей воды, приходится спускать воду как минимум 10-15 минут.

Более того, чтобы согреться, жители самостоятельно меняли окна и входную дверь, но теплее не стало. Получается, что военный городок никому не нужен.