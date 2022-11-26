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«Life.ru»: Ученые РТУ МИРЭА сообщили о скором исчезновении проводов, пультов и флешек

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«Life.ru»: Ученые РТУ МИРЭА сообщили о скором исчезновении проводов, пультов и флешек
Новости науки
Фото из открытых источников

Если оглянуться назад, то можно отчетливо заметить, что технологии развиваются очень быстро. На фоне этого специалисты спрогнозировали, что в ближайшие десятилетия люди перестанут пользоваться проводами, USB-флешками и другими технологиями, которые вскоре устареют. Об этом заявили учёные из РТУ (Российского технологического университета) МИРЭА, пишет портал «Life.ru».

Как считают эксперты университета, многими технологиями, востребованными сегодня, в ближайшем будущем люди перестанут пользоваться.

Также работники РТУ МИРЭА предрекли полный отказ от стационарной телефонной связи, которой сегодня все еще пользуются люди пожилого возраста и некоторые учреждения. Заменить связь поможет один лишь смартфон.

Специалисты напоминают, что сейчас не актуальны многие ранее востребованные предметы. В том числе речь идет о будильниках, калькуляторах, фотоаппаратах, видеокамерах, музыкальных плеерах. Все функции вышеперечисленных устройств может заменить даже самый недорогой смартфон.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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