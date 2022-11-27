Японские врачи-диетологи разработали новое эффективное приложение для быстрого похудения

Ученые из Университета Цукубы ( юге= префектуры Ибараки, Япония) разработали новое эффективное приложение для похудения. Сообщается, что люди, имеющие избыточный вес, смогут быстро от него избавится.

Исследователи проверили, можно ли внедрить расчет пищевой ценности блюд с дальнейшими индивидуальными рекомендациями при помощи мобильного приложения.

Врачи-диетологи разработали приложение CALO mama Plus, затем они его протестировали, разделив 140 участников на две группы. Первой группе предложено применять приложение, а вторая группа была контрольной, поэтому не подвергалась эксперименту.

В приложении все участники вводили информацию о диете, качестве сна, физических нагрузках, настроении. На основе данных приложение сформировало рекомендации.

Черед три месяца пользователи потеряли намного больше веса, чем люди из контрольной группы, что доказывает эффективность подхода. В среднем каждый из них потерял от 2,4 д 4 кг, а контрольная группа —от 0,7 до 3,3 кг.