Что читают миллиардеры: девять лучших книг по рекомендации Илона Маска

Самый богатый человек в мире Илон Маск достаточно много читает. Недавно сервис Blinklist поделился теми книгами, которые предприниматель рекомендует прочитать всем желающим зарабатывать миллиарды.

Публикуем топ-9 книг, которые стоит прочитать, чтобы стать успешным, как Илон Маск.

1. Торговцы сомнениями Жизнь

2. 3.0. Быть человеком, в эпоху искусственного интеллекта

3. Сверхразум: пути, опасности, стратегии

4. Стив Джобс: биография

5. Совместимость: как контролировать искусственный интеллект

6. От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее

7. Вселенная. Происхождение жизни, смысл нашего существования и огромный космос

8. Ложь. Почему говорить правду всегда лучше

9. Исследование о природе и причинах богатства народов.