Звезда «Битвы экстрасенсов» сообщила о скорой внезапной смерти Владимира Зеленского

Одна из самых ярких участниц мистического реалити-шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова сообщила о скорой внезапной смерти Владимира Зеленского. Она уверена, что украинского президента ждет печальный уход из жизни. Своим прогнозом ясновидящая поделилась с изданием МК.

В жизни Зеленского больше не будет позитивных моментов. Он окончательно запутался в своих мыслях, он полностью подавлен. Прекрасно понимает, что натворил, однако иного выхода нет. Его мне даже жалко. У Зеленского –очень короткий век. Он уйдет из жизни внезапно.

По прогнозу Ахметжановой, президент Украины прекрасно понимает развитие событие в будущем. Но никоим образом на них повлиять не может.

Он сходит с ума потихоньку. Вокруг него находится много американских шпионов, они отслеживают его движение. Зеленский понимает это прекрасно. Был хорошим актером, а стал чьим-то шутом.

При этом звезда уверяет, что вскоре между Россией и Украиной начнется потепление.