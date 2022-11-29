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E1.RU: Родные мобилизованных на СВО уральцев массово подали заявления в военную прокуратуру

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E1.RU: Родные мобилизованных на СВО уральцев массово подали заявления в военную прокуратуру
Военные новости
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге семьи мобилизованных на СВО уральцев массово обратились в военную прокуратуру Центрального военного округа.

Об этом пишет издание E1.RU. Отмечается, что идет речь о родных семи мужчин, которые были отправлены в комендатуру в зоне проведения «военной специальной операции».

В числе тех, кто написал заявление, была сестра одного мобилизованного. Женщина рассказала, что ее брата мобилизовали еще 28 сентября. Через неделю он уже прибыл в Белгородскую область. По ее словам, мужчину не включили в списки на обещанные выплаты. Однако больше волнует то, что призывника отправили в комендатуру после написанного рапорта об отказе ехать на передовую.

Женщина уточняет, что в ночь с 14 на 15 ноября военных направили рыть окопы, там они попали под сильный артобстрел. Тогда погибли несколько человек, остальные были ранены. Командиров с мобилизованными на тот момент не было, поэтому бойцы сами решили отойти на более безопасное расстояние с  ранее занимаемых позиций.

Какое-то время уральцы жили в доме. Они пытались связаться с командованием, а также получить указание, что дальше делать. Но затем они были задержаны по подозрению в дезертирстве и помещены в комендатуру за рапорты об отказе идти снова на фронт.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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E1.RU: Родные мобилизованных на СВО уральцев массово подали заявления в военную прокуратуру

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