Актриса Равшана Куркова удивила поклонников откровенным снимком в бикини на Бали

Равшана Куркова сейчас отдыхает на Бали. В отпуск она отправилась вместе с сыном Гаспаром.

В своем блоге актриса поделилась новым пляжным фото. На откровенном снимке она показала свое пышное декольте.

«Витамин D», — подписала кадры Куркова.

На фотографии Равшана предстала в естественном образе –полностью без макияжа.

Поклонники были приятно обескуражены, увидев, какие формы артистка кино долгое время прятала под одеждой. При стройной фигуре она обладает очень женственными изгибами и округлостями.

В 2021 году в прессе появилась новость о том, что знаменитость стала мамой. Звезда подтвердила эти слухи, опубликовав фотографию наследника в социальной сети. Отцом мальчика является бизнесмен Сергей Амарян.