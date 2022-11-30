Направление крайне важное: Пушилин рассказал работе бойцов ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» более чем качественно выполняют свою работу на Бахмутском направлении. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала Россия-24.

По его словам, на данном направлении ведутся тяжелые бои. Подразделения Вооруженных сил Украины оказываю серьезное сопротивление. Тем не менее за последние два дня «вагнеровцам удалось освободить несколько поселений: Озаряновку, Зеленополье, Андреевку и Курдюмовку.

«Населенные пункты Перше Травня (Озаряновка) и Андреевка – это окрестности Артемовска (прежнее название Бахмута), направление крайне важное, потому что с зачисткой Курдюмовки...полностью появляется выход на артемовскую трассу и перекрываются пути снабжения для основной украинской группировки. Поэтому, безусловно, на данном направлении мы встречаем ожесточенное сопротивление», — заявил врио главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что в Андреевке шли очень тяжелые бои, но отряды ЧВК «Вагнер» более чем качественно сделали свою работу. Благодаря этому населенный пункт зачищен от сил противника.

Военный корреспондент Александр Симонов ранее обратил внимание, что освобождение Андреевки и Озаряновки состоялось еще 28 ноября, а в Белогоровке «вагнеровцы» находятся еще с начала месяца. Врио главы ДНР в свою очередь подтвердил, что на бахмутском направлении работают «музыканты».

«На артемовском направлении бои идут уже достаточно протяженный период времени. Там группировка довольно серьезная, с учетом переброски резервов ВСУ с херсонского направления. Тем не менее мы можем говорить в скорой перспективе об оперативном окружении Артемовска к чему мы продвигались совестными усилиями различных подразделений, но преимущественно на данном направлении задействованы подразделения ЧВК «Вагнера», — заключил Пушилин.

«Вагнеровцы» продолжают планомерно работать над приближением к позициям ВСУ в самом Бахмуте. Населенные пункты в окрестностях города постепенно переходят под контроль штурмовых отрядов. Противник пытается удержать важный транспортный узел в регионе, поэтому регулярно перебрасывает подкрепление и боевую технику к этому участку фронта.