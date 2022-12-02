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«Нужны своей Родине, а Родина нужна им»: Пригожин о ЧВК «Вагнер»

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«Нужны своей Родине, а Родина нужна им»: Пригожин о ЧВК «Вагнер»
Военные новости
Фото из открытых источников

Российский предприниматель Евгений Пригожин рассказал о вкладе ЧВК «Вагнер» в защиту Родины от внешних и внутренних врагов.

Журналисты обратились к бизнесмену Пригожину с просьбой прокомментировать факт взятия бойцами ЧВК «Вагнер» населенных пунктов Курдюмовка, Зеленополье, Озеряновка и Андреевка в ДНР. Бизнесмена попросили объяснить феномен частной военной компании.

«Самое главное, ЧВК «Вагнер» нужны своей Родине, а Родина нужна им не ради денег, не ради славы, а ради её существования и процветания. У этой Родины есть враги - внешние и внутренние. Внешним врагам они противостоят с оружием в руках и не дадут эту Родину в обиду», - приводит ответ предпринимателя пресс-служба компании «Кокорд».

Он также отметил, что внутренние враги, сбежавшие за рубеж или спрятавшиеся внутри, остаются самыми коварными.

«До того времени, когда встанет вопрос, кто нужин, а кто не нужин. Прошу писать это слово через букву «и», - с иронией завершил свой комментарий Евгений Пригожин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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