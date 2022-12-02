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PeopleTalk: Тимати расстался с моделью Валентиной Ивановой и начал новые романтические отношения

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PeopleTalk: Тимати расстался с моделью Валентиной Ивановой и начал новые романтические отношения
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Фото из открытых источников

Издание PeopleTalk сообщило о том, что рэпер Тимати несколько месяцев назад расстался с моделью Валентиной Ивановой.  Несмотря на то, что девушка очень похожа на Ирину Шейк и нравилась маме Тимура, их отношениям пришел конец.

По данным издания, артист уже даже начал новые отношения с некой девушкой по имени Паулина. Вместе с ней рэп-певец появился на мероприятии, которое связано с антиквариатом.

Также источник пишет, что новая возлюбленная музыканта помогает ему с поиском арт-объектов, которые давно коллекционирует исполнитель. Избранников, к слову, познакомил их общий друг Юрий Омельченко.

Также известно, что девушке 24 года. Накануне пара успела отдохнуть в Дубае, хотя совместных снимков в соцсетях молодых людей нет.
 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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