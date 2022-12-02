Российская актриса Дарья Повереннова показала пикантные фото своей идеальной фигуры

Дарья Повереннова похвасталась своими совершенными формами. Правда, как отметили пользователи, что тело российской актрисы слишком идеально как для 50-летней женщины.

Брюнетка опубликовала пикантную фотографию своим подписчикам. Она предстала в красном костюме на голое тело, без блузки. На снимке виден идеальный бюст и плоский живот, как у юной барышни. Именно это привлекло внимание пользователей социальной сети.

Некоторые фанаты предположили, что фотограф применил элемент «пластика» фотошопа для того, чтобы сделать выдающиеся части тела визуально более округлыми. Кто-то из поклонников решил, что грудь силиконовая. Также читатели, заявили, что в съемках использовали скотч либо кинезио-тейпы.

Это не первый раз, когда Дарья хвастается своими эффектными формами. Достаточно взглянуть на последние снимки Повернновой с пляжа, который артистка кино не так давно выкладывала на странице.