Уехавшая из России Алла Пугачева похвалила новое платье члена Культурного фронта Высоцкой

Алла Пугачева, обосновавшаяся в Израиле, пристально следит за жизнью российских коллег в социальной сети. Примадонна отметила наряд члена Культурного фронта Юлии Высоцкой, которое та продемонстрировала в личном микроблоге.
В отличие от Аллы Борисовны супруга Кончаловского старается не затрагивать политические темы и всегда держится в стороне от происходящего в стране и мире. Высоцкая разместила новый снимок, на котором предстала в черном платье в пол с букетом цветов в руках.
«Надо же, сегодня приобрела похожее платье. Видно, на одной волне», — отметила Пугачева.
Телеведущая ответила. Она дала четко понять, что во всем разделяет мнение народной артистки.
«Всегда!» — кратко написала звезда.
Напомним, что Примадонна не собирается возвращаться назад в РФ, поскольку не разделяет позиции российских властей. Ко всему прочему, певица нелестно отозвалась о гражданах России, назвав их холопами и рабами.
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