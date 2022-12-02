Уехавшая из России Алла Пугачева похвалила новое платье члена Культурного фронта Высоцкой

Алла Пугачева, обосновавшаяся в Израиле, пристально следит за жизнью российских коллег в социальной сети. Примадонна отметила наряд члена Культурного фронта Юлии Высоцкой, которое та продемонстрировала в личном микроблоге.

В отличие от Аллы Борисовны супруга Кончаловского старается не затрагивать политические темы и всегда держится в стороне от происходящего в стране и мире. Высоцкая разместила новый снимок, на котором предстала в черном платье в пол с букетом цветов в руках.