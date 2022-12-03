Молодая жена Петросяна показала на фото округлившийся животик в купальнике

Евгений Петросян любит баловать молодую жену путешествиями. В начале зимы юморист увез Татьяну Брухунову и сына Вагана на Мальдивы. Семья выбрала для отдыха остров Дхигу, там они поселились в роскошном пятизвездочном отеле.

В социальных сетях женщина делится кадрами из отпуска. Безусловно, в этот раз тоже обошлось без снимков в купальнике.

Брухунова опубликовала фото в слитном зеленом купальнике, продемонстрировав все изгибы своего тела. Купальный костюм подчеркнул округлившийся животик супруги артиста. Внимательные подписчики обратили внимание на изменения в ее фигуре и предположили, что Бруханова беременна.

На такие заявления поклонников женщина ответила, что она просто толстая, но при этом никогда не не «загонялась» по поводу фигуры.