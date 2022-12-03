Пугачёва одобрила экскурсии по своему замку в подмосковной деревне Грязь за 10 тыс. руб. за билет

Сразу после начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева с семьей на частном джете поспешно покинула Россию. Сегодня она с супругом Максимом Галкиным* (в РФ признан иноагентом) регулярно попадают под внимание прессы.

Публика обсуждает поведение звездной четы. Поговаривают, скорый отъезд Примадонны из России связан с тем, что она поспешила спасать заграничные активы. Затем Алла Борисовна вернулась в РФ на непродолжительное время, но не просто так. Теперь выяснилось, что после безуспешных попыток продать роскошный подмосковный особняк Пугачева разрешила проводить экскурсии по замку в деревни Грязь. Один билет обойдется в 10 тыс. рублей. Приглашают посетителей отведать все комнаты замка, королевскую ванну, гардеробную. При этом указано, что сделать фото и видео гости не смогут.

Отметим, что собранные деньги пойдут в "благотворительный" фонд супруги украинского президента Елены Зеленской для оказания помощи бойцам ВСУ. Это указано в самом билете.