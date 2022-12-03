Шоумен Дмитрий Нагиев сообщил, что всерьез подумывает о смене профессии

Совсем скоро в эфире Первого канала выйдет популярное музыкальное шоу «Голос.Дети». Юбилейный сезон вокального телепроекта впервые пройдет без Дмитрия Нагиева. Бессменный ведущий программы решил отдохнуть. Его место заняла Яна Чурикова.

Однако харизматичный шоумен при этом не унывает. Дмитрий продолжает зарабатывать на рекламе, снимается в кино и сериалах. Ранее Нагиев появился на Ютуб-канале Skillbox. Как признался артист, в сложившихся обстоятельствах он всерьез задумался о смене профессии.

Многие сейчас задумываются, а не поменять ли работу. Даже я недавно ушел из «Голоса». Неважно откуда, все равно вряд вы ли слышали. Поменять профессию стало проще. Мало что умею, а языком чесать — не бизнес. Хочу открыть свой барбершоп и мстить всем тем, у кого еще остались волосы - пошутил ведущий.