Дима Билан во время съемок «Песни года» назвал российский шоу-бизнес цирком

В минувшую субботу, 3 декабря 2022 года, в столичном «Мегаспорте» стартовали съемки традиционного новогоднего концерта. «Песня года» выйдет на ТВ 1 и 2 января 2023 года.

Зрители увидят более чем 30 любимых артистов. Однако самые яркие моменты мероприятия всплывают в Сеть уже сейчас.

Перед фотографами на дорожке помимо прочих появился Дима Билан. Его образ был, пожалуй, самым ярким. Певец надел ярко-желтый лонгслив, брюки и красную кожаную куртку. Общаясь с репортерами, исполнитель чуть не обидел весь отечественный шоу-бизнес. Он назвал его цирком.

«Я себя считаю в этом цирке главным клоуном», — сказал Билан. Однако вскоре Дима, поняв, что он ходит по тонкому льду, добавил, что шутит.

Похоже, артисту не дает покоя успех рэпера Моргенштерна* (иноагент). Когда тот покинул РФ, 40-летний исполнитель хита «Это была любовь» решил занять его «клоунское» место.