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Новая волна мобилизации в России: Кому верить - таксисту или генералу ФСБ?

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Новая волна мобилизации в России: Кому верить - таксисту или генералу ФСБ?
В России / Военные новости
Фото из открытых источников

В социальных сетях регулярно появляются сообщения о "грядущей новой волне мобилизации" в России. Даже называются города, где она будет проходить в первую очередь, пишет Царьград.

Напомним, что в рамках частичной мобилизации в РФ должны призвать 300 тысяч человек. Но поскольку обновление группировки ВС получилось большим из-за большого количества добровольцев, было официально объявлено, что мобилизация в стране завершена. 

Хотя сообщения о планировании новой волны мобилизации появляются с завидной регулярностью. К примеру, один из пользователей социальных сетей рассказал о "прогнозе" некого таксиста. Мужчина подвозил майора из военкомата, а тот поделился своими "откровениями". Мол, новая волна мобилизации начнется уже на следующей неделе с Подмосковья.

По информации курьера, который якобы недавно делал доставку генералу ФСБ, мобилизация в РФ будет среди женщин от 18 до 37 лет. В приоритете Краснодарский край.

В свою очередь Дмитрий Песков отреагировал на многочисленные слухи. Он заявил, что никакой информации у него на этот счёт нет.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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