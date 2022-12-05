E1.RU: На Урале простятся с Алексеем Мальцевым, погибшим в ходе СВО ВС России на Украине

В Каменске-Уральском в среду, 7 декабря 2022 года, простятся с заводчанином, который погиб во время специальной военной операции на территории Украины.

Алексей Мальцев попал под призыв в рамках частичной мобилизации. Родные проводили уральца на службу 28 сентября. А уже 2 ноября стало известно, что военнослужащий погиб. Об этом порталу E1.RU рассказали представители администрации городского округа.

До мобилизации 43-летний мужчина работал правильщиком на одном каменском заводе. За плечами у бойца была срочная служба в армии. Всего пару недель Алексей не дожил до своего дня рождения. Дома Мальцева ждали мама, жена и дочка.

Прощание с Алексеем Мальцевым состоится на городской Аллее Славы. Начало - в 12.00. Похоронят погибшего в СВО военнослужащего в с. Травянском Каменского района, откуда мужчина родом.