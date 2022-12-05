В Нижнем Тагиле простились с контрактником, погибшим на спецоперации в Украине

В Нижнем Тагиле простились с Михаилом Артюгиным, погибшим на специальноq военной операции (СВО) d Украине. 6 ноября 2022 года военнослужащий отметил свое 35-летие. В конце ноября его не стало.

Страшна новость родственникам погибшего пришла еще 21 ноября. Тело Артюгина в родной город доставили лишь накануне.

Глава Нижнего Тагила присутствовал на церемонии прощания. Михаил служил по контракту, — сообщили в местной администрации.

Прощание состоялось 5 декабря в ритуальном доме «Реквием». В пресс-службе ЦВО комментировать информацию оказались, сославшись на государственную тайну.

На спецоперацию мужчина отправился добровольцем. Михаил был очень хорошим, отзывчивым и добрым человеком. Всегда всем приходил на помощь, кто в этом нуждался. Нам сильно будет его не хватать. Это невосполнимая утрата, — делится родственница погибшего.