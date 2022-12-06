Бойцов СВО удивил райдер выступавшего перед ними актера и режиссера Андрея Мерзликина

Лучший российский актер года Андрей Мерзликин активно поддерживает русскую армию. После выступления для ВС РФ герои СВО рассказали о единственном условии в райдере артиста.

Андрей - один из ярких патриотов среди представителей отечественного шоу-бизнеса. В очередной раз артист приехал к русским воинам, которые принимают участие в спецоперации на Украине. По информации Телеграм-канала Fighterbomber, в начале декабря он совместно с группой "После 11" представил вниманию военнослужащих музыкальный моноспектакль, который посвящен жизни и творчеству актера и режиссёра Василия Шукшина.

Особое впечатление на произвел не сам спектакль, рассказывающий о великом народном артисте советского прошлого, а личность Мерзликина. В райдере Андрея не было никаких требований и других условий, а только одна строчка:

Покажите, пожалуйста, место, где можем выступить для ребят.