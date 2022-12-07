Галкин и Пугачева могут лишиться израильского гражданства из-за своей православной веры

Юморист Максим Галкин✱ (физическое лицо, выполняющее на территории РФ функции иноагента) и его жена, певица Алла Пугачева могут лишиться израильского гражданства из-за своей православной веры.

Журналист из Израиля Равив Друкер, знаменитый политический обозреватель и журналист-расследователь, выяснил, что звездная пара венчалась в России в 2017 году. Хотя при этом шоумен является иудеем. Этот факт напрочь противоречит законодательству страны. Местный телеканал 13tv заявил, что артистов в связи с этм даже могут лишить израильского гражданства.

В Законе о возвращении сказано, кто такой еврей. Это человек, который родился от еврейской матери и потом не обратился в христианство. Благодаря Максиму, мать которого еврейка, им и разрешили иммигрировать в Израиль. Но он женился на супруге в церкви, принял христианство. Так что по закону ничего они не заслуживают, — заявил экс-глава консульского отдела "Натив" Ханан Ахитов.

Галкин, напомним, сейчас работает в Европе. Комик является единственным кормильцем в звездной семьи. Пугачева давным-давно не выступает на сцене, не пишет песен. Примадонна целиком и полностью посвящает себя детям - двойняшкам Лизе и Гарри.

Ранее Пугачева выложила пост в социальных сетях, в котором указала, что она находится на «Святой Земле», из-за чего очень счастлива.

✱ - физлицо или организация, признанные иноагентами