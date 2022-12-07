Телеведущая Лера Кудрявцева подтвердила журналистам свою готовность защищать Родину

Телеведущая Лера Кудрявцева готова пойти на фронт, чтобы защищать Родину. Об этом знаменитость рассказала в интервью KP.RU.

«Спецоперация — дело военных. Должны воевать специально обученные люди. Но, если случится, что мое участие там будет необходимо, я буду защищать родину. Не убивать, спасать людей. В первую очередь я женщина, в моей природе спасать кого-то. Нужно медсестрой —то пойду на фронт медсестрой», — заявила Лера.

Теледива также призналась, что в шоу-бизнесе сейчас сложно и порой не выдерживают нервы.

«Все изменилось, безусловно. Работа, слава Богу, есть. Просто мы не улыбаемся на работе, молча приходим, делаем свое дело. За последние годы много потрясений выдалось. Хотя я родилась в Советском Союзе, много чего видела. Во время пандемии сказала: «Ну, меня, наверное, нечем удивить». Когда началась СВО, я в первый день сказала: «больше никогда в жизни я не скажу, что меня нечем удивить».

Кудрявцева также вспомнила, что на фоне потрясений у нее даже парализовало часть лица. Последний год блондинка живет на валерьянке и посещает психологов.