Обвиненные в дезертистве мобилизированные жители Ирбита избежали наказания

Депутат Государственной думы Максим Иванов рассказал о судьбе мобилизованных жителей Ирбита, которые пожаловались супругам на плохие условия на передовой. Военнослужащие оставили позиции на фронте, после чего их обвинили их в дезертирстве.

«Парни попали в тяжелую ситуацию. По своей вине. Они злоупотребили алкоголем, затем имитировали нападение, расстреляли из автоматов бензогенератор (на который Ирбит им деньги собирал). Побросали оружие, каски, броники, гранаты, снялись с позиций и удрали в город», – заявил парламентарий.

По словам Иванова, он общался с супругами мобилизованных и попытался разобраться, откуда же идут эти жалобы. После того как выяснилось, что призванные сверлдовчане совершили проступок, родственники больше не горячились.

«Мы связывались с руководством части, где находились 29 мобилизованных. Там нам пошли навстречу. Привлекать к ответственности их не будут. Пока что не будут. Сделали последнее предупреждение. Развели их по разным подразделениям, провели профилактическую беседу. У зачинщика был отдельный разговор с контрразведкой, он в другом подразделении, над ним поставили старшего – опытного контрактника», – добавил депутат.