SHAMAN записал видеообращение и пообещал скоро приехать с концертом в Донбасс

SHAMAN дал интервью порталу 5-tv.ru. Он записал видеообращение к поклонникам его творчества. Певец уверенно заявил, что скоро приедет на Донбасс.

Ярослав Дронов обратился ко всем, кто сейчас находится в зоне спецоперации со словами поддержки и благодарности.

Мы сейчас с командой прорабатываем этот вопрос. Во-первых, есть сложности с датами. Для того чтобы поехать, нужно выбрать несколько дней. Думаю, может быть, даже дать не один концерт, пробыть там какое-то время. Затем вернуться. А у меня есть концерты, которые давным-давно были запланированы. Они идут каждый день практически без перерыва. Очень хочется приехать туда по-взрослому, с большим шоу, концертом. Чтобы не просто под гитару, минусовку, как в караоке, а по-серьезному, с крупным крутым концертом, чтобы люди зарядились, чтобы получили эмоции на максимум.

Отметим, что в обществе неоднократно поднимался вопрос о том, когда же SHAMAN посетит Донбасс, где его ждут. За это артист очень часто подвергался критике.