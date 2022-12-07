У Киркорова хотят забрать особняк в Майами за 4,2 миллиона долларов

В последнее время Филипп Киркоров шокирует скандальными выходками. Однако сегодня в Сети появились новости, совсем нерадостные для поп-короля.

Появилась информация о том, что недвижимость певца в США находится под угрозой изъятия. Американские активисты якобы всерьез призывают, чтобы российского исполнителя лишили недвижимости в Америке. Это квартира 200 кв.м. и роскошный особняк на берегу океана Ла Горс в Майами с гостевым домиком, гольф-поле, автопарком и огромным бассейном за 4,2 миллиона долларов.

Американские активисты уже составили жалобу в Минюст, Минфин и другие ведомства с просьбой запретить въезд в страну Киркорову. За несколько часов петиция набрала четыре сотни положительных голосов.

В немилость Филипп Бедросович попал из-за неоднозначной позиции относительно Украины и России. По мнению оппозиционеров, отдохнуть артист может и в подмосковном доме, расположенном на Рублевке.