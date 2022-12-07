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«В стране 2 млн полицейских»: бизнесмен Пригожин призвал правоохранителей взяться за дело и уничтожать ВСУ

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«В стране 2 млн полицейских»: бизнесмен Пригожин призвал правоохранителей взяться за дело и уничтожать ВСУ
Военные новости
Фото из открытых источников

Бизнесмен Евгений Пригожин назвал информацию о стрельбе предположительно бойца ЧВК «Вагнер» в полицейских в Новошахтинске Ростовской области «непубличной» и анонсировал внутреннее расследование по факту инцидента в рядах ЧВК.

Он также предположил, что фото стрелка было сделано из полицейской машины. По его словам, если у правоохранителей есть время делать снимки, им следует отправиться не передовую.

«В стране 2 миллиона полицейских, на черта им вообще сдалась ЧВК «Вагнер». Возьмитесь, парни, за дело, сформируйте полицейские дивизии, идите на Бахмут и уничтожайте ВСУ. Я верю, вы это можете. Только телефоны свои дома оставьте, потому что времени делать селфи и сливать информацию в СМИ не будет», — заявил предприниматель.

Евгений Пригожин уверен, что лучше всего в такой ситуации «позволить ускользнуть» стрелку, чтобы потом взять его в «где-нибудь в Сиэтле на какой-нибудь автомойке».

«И наконец, еще один вопрос: нужно ли провоцировать человека с пулеметом или лучше попросить его сначала сдать пулемет?» — спросил бизнесмен.

Ранее СМИ сообщили о задержании открывшего огонь по полицейским мужчины в пустующем здании недалеко от Новошахтинска.

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