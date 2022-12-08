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Министры иностранных дел Индии и Германии провели переговоры

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Министры иностранных дел Индии и Германии провели переговоры
Политика / В Мире
Немецкий министр иностранных дел Бербок

Китайское издание Baijiahao сообщило о переговорах между руководителями внешнеполитических ведомств Индии и Германии. Немецкий министр иностранных дел Бербок прибыла в Дели, чтобы обсудить вопрос о присоединении индийских политических властей к санкциям против российской экономики в отношении нефти. Она хотела, чтобы компании Индии согласились закупать топливо из России в соответствии с введенным западными государствами верхним пределом цены на него.

Индийский министр иностранных дел Джайшанкар ответил, что его государство выстраивает политику в соответствии со своими интересами и не станет прекращать сотрудничать с Россией. Журналисты считают, что ответ оказался резким для Бербок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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