Министры иностранных дел Индии и Германии провели переговоры

Китайское издание Baijiahao сообщило о переговорах между руководителями внешнеполитических ведомств Индии и Германии. Немецкий министр иностранных дел Бербок прибыла в Дели, чтобы обсудить вопрос о присоединении индийских политических властей к санкциям против российской экономики в отношении нефти. Она хотела, чтобы компании Индии согласились закупать топливо из России в соответствии с введенным западными государствами верхним пределом цены на него.

Индийский министр иностранных дел Джайшанкар ответил, что его государство выстраивает политику в соответствии со своими интересами и не станет прекращать сотрудничать с Россией. Журналисты считают, что ответ оказался резким для Бербок.