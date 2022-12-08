E1.RU: 8 декабря жителей города Березовского эвакуировали в бомбоубежище после сирен

Сегодня утром, в четверг, 8 декабря, жители Березовского (Свердловская область) услышали звук сирен. Речь шла о сигнале: "Всем внимание, воздушная тревога". После этого жителей города эвакуировали в бомбоубежища.

Оказалось, что на случай бомбардировки занимались отработкой действий жильцов дома, находящегося по адресу Первомайская, 20. В учениях приняли участие управляющие компании, администрация и спецслужбы.

Людям предстояло быстро отправиться в убежище, где организован пункт выдачи воды. Там находились только скамейки. По большому счету, на сегодняшний день подвал дома к бомбежке не готов. Для полного оборудования нужна существенная денежная сумма.

По словам главы Березовского Евгения Писцова, людям нужно отнестись к такому мероприятию спокойно, но ответственно. Он говорит, что тренировка требуется для того, чтобы знать порядок действий при угрозе природного и техногенного характера.

При этом отмечается, что бомбоубежище сохранит жизни человеку при бомбардировке, однако не спасет от ядерного, химического, бактериологического оружия.