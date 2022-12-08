Екатеринбуржцы выиграли суд у организатора отменённого концерта певца Макса Барских

В Екатеринбурге суд удовлетворил иск свердловчан, которые купили билеты на концерт Макса Барских (настоящее имя Микола Бортник). Певец из Украины отказался выступать в России. Зрители потребовали от организатора отменённого концерта компенсацию морального вреда.

Деньги за купленные билеты несостоявшимся зрителям не сразу вернули. Уральцы тогда решили подать коллективный иск. Ленинский районный суд удовлетворил его. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Барских планировал в Екатеринбурге выступить осенью 2020 года. Выступление тогда перенесли из-за коронавируса. Сперва на май 2021 года, затем на сентябрь, а потом на апрель 2022 года. Тогда активно шла спецоперация, и Макс объявил русским бойкот.

В общем, иск к организаторам концерта подали 36 свердловчан. Часть жителей позже отказались от требований, поскольку им вернули деньги за билеты. Еще 18 человек вернули расходы, однако решили добиться компенсации за моральный вред. Они потребовали по 5000 рублей, но суд занизил сумму до 300 рублей.