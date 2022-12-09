Мобилизованного отца троих детей из Тавды вернули домой из СВО

В минувший четверг, 8 декабря, прошла ежегодная церемония награждения The Game Awards. Проходило мероприятие в Лос-Анджелесе в «Microsoft». Премия
Небезызвестный Игорь Стрелков (Гиркин) после третьей попытки попасть на фронт, которая снова полностью провалилась, вернулся в Москву. После
В России фильм уже посмотрели более 100 миллионов кинозрителей. Популярную в России киноновинку перевели на иностранные языки, чтобы пустить в
Народная артистка России Алла Борисовна Пугачёва в 70-е годы оппыталась получить роль в кино. Она хотела принять участие в работе над картиной
Подробности съемок в сексуальных сценах телевизионного сериала «Монастырь» раскрыла телеведущая Настя Ивлеева. Актриса дала небольшое интервью
Юморист Максим Галкин* (физическое лицо, выполняющее на территории РФ функции иноагента) и его жена, певица Алла Пугачева могут лишиться израильского
Сегодня утром, в четверг, 8 декабря, жители Березовского (Свердловская область) услышали звук сирен. Речь шла о сигнале: "Всем внимание, воздушная
Пресс-секретарь Песков прокомментировал сообщение издания Reuters о позиции официальных политических властей Узбекистана по вопросу о формировании
Украинское военное командование намерено продолжить практику по нанесению ударов по российским военным целям непосредственно на территории самой
Лолита зачастую выступает с живым звуком, однако бывают выступления, когда ей приходится петь под фонограмму. Такое произошло на концерте в
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle