Мобилизованного отца троих детей из Тавды вернули домой из СВО

Евгений Куйвашев, занимающий пост губернатора Свердловской области, во время проведения очередной прямой линии рассказал, что многодетных отцов, который были мобилизованы из региона для участия в специальной военной операции (СВО), уже возвращают домой.

Распоряжением генштаба Минобороны РФ отцы 3-х детей сегодня уже отправляются домой. Действительно в начале проведения частичной мобилизации в России были такие проблемы. Сейчас они есть и поступают на горячую линию. Но в конце ноября отца трех детей из Тавды вернули домой после всех необходимых документов, - рассказал Куйвашев.

По его словам, на сегодняшний день есть механизм отсрочки для отцов 3-х детей. Для этого нужно просто обратиться в военкомат либо на горячую линию за разъяснениями. Там подскажут, какие документы необходимо собрать и что нужно еще сделать.



