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С открытием: концептуальное пространство для мужчин Leaders Lab. by Mr.KG!

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С открытием: концептуальное пространство для мужчин Leaders Lab. by Mr.KG!
Москва
Фото: Leaders Lab

В Москве состоялось торжественное открытие пространства Leaders LabLeaders Lab! 

Объединение барбершопа, шоу-рума и клубного пространства оказалось удачным и актуальным. За стрижки и услуги здесь отвечает уже зарекомендовавший себя бренд Mr.KG во главе с ведущим барбером России Константином Груздевым.

Лучшие специалисты с колоссальным опытом и непревзойденным чувством стиля сосредоточены в Leaders Lab. В шоуруме можно приобрести одежду и аксессуары, созданные в коллаборации с российскими дизайнерами и модными брендами, а также косметику и парфюмерию, отобранные со всего мира специально для клиентов Leaders Lab.

За интерьер Leaders Lab отвечало Mod Buro во главе с дизайнером Андреем Царакаевым. Стены украшают цитаты выдающихся личностей и надписи в стиле стрит-арт, лично созданные главным редактором журнала Leaders Максимом Фомичевым. 

Одна из таких надписей – «Collaboration for power and style» – отражает главную идею проекта: объединение с брендами и специалистами в различных сферах.

Фото: Leaders Lab 

Барбершоп и шоу-рум расположены на первом этаже отдельно стоящего исторического здания по адресу 1-й Боткинский проезд, 8/31, на пересечении Ленинградского проспекта и Беговой, в районе с развитой инфраструктурой. Для каждого клиента доступен особый сервис от услуг флориста до легкого перекуса от My Family Values.

В салоне представлена косметика таких мировых марок, как Proraso, Morgan’s, Rebel, STMNT и других. Также Константин Груздев эксклюзивно презентовал свою линейку парфюмированных шампуней для волос и тела под брендом FOK (Fill or Kill).

Первая fashion-коллаборация Leaders Lab. by BJ никого не оставила равнодушными. Она включает в себя бомберы, худи, джоггеры, футболки oversize. 

Среди звёздных гостей были замечены: музыканты Istokiya, REALZIK, Артём Иванов, Валерий Ефремов, Анна Семенович, IVKA и многие другие.

За музыкальную атмосферу отвечал дружественный лейбл Grusha Music. За диджейским пультом стояли DJ MahMantra и DJ Eva Kari. А ведущим вечера стал Игнат Тагиев, добавивший еще больше ощущения праздника. 

Алкогольным партнером открытия стала компания «Маруся» с удивительными коктейлями на основе водки Mamont. 

Сайт: leaders-lab.ru

Контакты для СМИ: +79266569948 

Е-mail: pr@leaderstime.ru

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