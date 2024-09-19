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Комфортная жизнь в историческом районе: как девелопер FORMA делает мечту реальностью

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Комфортная жизнь в историческом районе: как девелопер FORMA делает мечту реальностью
Москва
Фото из открытых источников

Жить в благополучном районе с развитой инфраструктурой и богатой историей – мечта большинства москвичей. Но в подобных локациях редко возводят современные жилые комплексы, поскольку далеко не каждая строительная компания готова тратить на это силы и средства. Поэтому тем, кто решился на переезд в исторической район, в основном приходится выбирать жильё на вторичном рынке, которое редко бывает по-настоящему комфортным. 

FORMA ломает эту систему. Известная строительная компания выбирает для своих объектов районы с богатой историей, часто – около воды и парков. Жилые кварталы возводят на месте бывших промышленных предприятий, сохраняя исторические смыслы локаций. Если на территории были памятники культурного значения – их реставрируют и бережно вписывают в проект. 

Новый уровень жизни

В числе знаковых проектов FORMA – городской квартал Republic. Он сейчас активно растёт на Пресне, среди цехов Александровских железнодорожных мастерских. Промышленные здания появились здесь в начале XX века и сегодня – считаются объектами культурного наследия. На территории бывших мастерских проведут масштабную работу: помещения будут отреставрированы, исторические артефакты – сохранены и гармонично внедрены в проект. К примеру, в оформлении нового дизайн-пространства будет использована чугунная плитка, которую нашли в локомотивном цехе при демонтаже пола. 

В квартале Republic уделено огромное внимание комфорту и досугу жильцов. На территории ЖК есть всё, что нужно для интересной и активной жизни: спортивно-термальный комплекс, шоппинг-аллея, гастрономический центр, собственная площадь с амфитеатром и места для прогулок, и это – только часть объектов, которые совсем скоро составят инфраструктуру Republic.

Ещё один интересный проект FORMA – городской квартал FØRST. Этот жилой комплекс можно считать образцом «зелёного» строительства в столице. При его возведении архитекторы компании ориентировались на мировой опыт и актуальные решения в области экологической повестки. В результате на Симоновской набережной выросли энергоэффективные многоэтажные дома с тёплыми стенами и окнами, а также собственной зарядной станцией для автомобилей. Отдельного внимания заслуживает парк на территории жилого комплекса. Согласно проекту, он соединится с Симоновской набережной, которую сейчас перестраивают по программе реновации. 

И это – только небольшая часть уникального портфолио FORMA. Есть ещё Moments недалеко от природного парка «Покровское-Стрешнево», «ламповый» SOUL в районе Аэропорт, который тоже знаменит своей богатой историей, Portland на Москве-реке, в акватории Южного речного порта, воркплейс Porta рядом с Филёвским парком. И у всех этих проектов общие ценности: делать жизнь людей комфортнее, но при этом не забывать о корнях. 

Доступный комфорт

Несмотря на то, что все объекты FORMA относятся к бизнес- и премиум-классу, это не значит, что они недоступны большинству москвичей. Застройщик предлагает квартиры в разных ценовых сегментах – это стало возможным благодаря разнообразию планировок. Причём зачастую даже у самых бюджетных вариантов могут быть дополнительные «опции», которые делают жизнь комфортнее – например, некоторые студии могут быть оснащены собственным патио. 

Кроме того, практически во всех кварталах FORMA можно купить квартиры в ипотеку. Также недвижимость можно приобрести по льготной программе с государственной поддержкой. 

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