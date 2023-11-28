Жильцов московской пятиэтажки против воли хотят переселить в новостройку

Портал MSK1.RU пишет, что жильцов дома 2 корпус 2 по ул. Коминтерна в Бабушкинском районе Москвы переселяют в новостройку на другом конце района. Но москвичи отказываются, а альтернативы им никто не предлагает.

Дом размещен в 2,5 километра от нынешнего места жительства

Людей возмутило то, что дом 9 корпус 2 на улице Осташковской, куда им предложено переехать, размещен в 2,5 километра от нынешнего места жительства, возле промзоны и изолятора временного содержания. Как говорят жители, по закону жилище должны предоставлять в пределах квартала, где жили люди. Однако все совершенно иначе.

Многим детям придется поменять школу, а это стресс. К тому же оставляет желать лучшего качество новостройки - квартиры, по словам москвичей, находятся в ужасном состоянии. Обои отходят, на стенах плесень, трубы текут, лифты не работают.