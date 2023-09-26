Новое правило вводится для всех граждан, у кого есть квартира или дача в России
Российских граждан, у которых есть квартира или дачный участок в РФ, предупредили о новом правиле. Теперь можно добиться определенного запрета по каждому объекту недвижимости.
Как пояснила кандидат юридических наук Ирина Сивакова на своем портале «Юридические тонкости», новая возможность появилась у всех россиян, владеющих дачей, загородным домом или квартирой. Изменение коснулось процесса продажи недвижимости или ее переоформления на другое лицо. Отныне каждый гражданин вправе защитить себя и свое имущество от посягательств со стороны злоумышленников. Ведь ранее мошенники обманом похищали квартиры, проводя манипуляции с документами без согласия собственника. Однако теперь такие действия можно запретить.
Сделать это можно через личный кабинет на сайте Росреестра или через портал «Госуслуги». Кроме того, заявление можно направить по почте, но в таком случае потребуется заверить документ у нотариуса. Важно указать, что собственник запрещает осуществлять любые действия с конкретным объектом недвижимости без своего согласия. Речь идет о продаже квартиры, ее перерегистрации на другого человека и прекращении прав на владение объектом.
Как только запрос рассмотрят и одобрят, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) появится соответствующая галочка, которая будет свидетельствовать о запрете любых действий без ведома и личного присутствия собственника.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Эксперты рассказали, на каких шинах лучше ездить осенью 2023
Сегодня, 13:06
«Лента.ру»: россиянка из Испании рассказала, что русских местные жители стали бояться
Сегодня, 12:11
Омские урологи спасли 32-летнего мужчину, который пытался увеличить себе член инъекциями
24-09-2023, 16:17
В России вступил в силу обновленный перечень заболеваний, запрещающий служить по контракту
24-09-2023, 12:45
38-летний россиянин без денег провел две недели в аэропорту Пхукета
23-09-2023, 16:51
30 сентября православные отметят Веры, Надежды, Любови и Софии: приметы, что нельзя делать
23-09-2023, 11:04