Новое правило вводится для всех граждан, у кого есть квартира или дача в России

Российских граждан, у которых есть квартира или дачный участок в РФ, предупредили о новом правиле. Теперь можно добиться определенного запрета по каждому объекту недвижимости.

Как пояснила кандидат юридических наук Ирина Сивакова на своем портале «Юридические тонкости», новая возможность появилась у всех россиян, владеющих дачей, загородным домом или квартирой. Изменение коснулось процесса продажи недвижимости или ее переоформления на другое лицо. Отныне каждый гражданин вправе защитить себя и свое имущество от посягательств со стороны злоумышленников. Ведь ранее мошенники обманом похищали квартиры, проводя манипуляции с документами без согласия собственника. Однако теперь такие действия можно запретить.

Сделать это можно через личный кабинет на сайте Росреестра или через портал «Госуслуги». Кроме того, заявление можно направить по почте, но в таком случае потребуется заверить документ у нотариуса. Важно указать, что собственник запрещает осуществлять любые действия с конкретным объектом недвижимости без своего согласия. Речь идет о продаже квартиры, ее перерегистрации на другого человека и прекращении прав на владение объектом.

Как только запрос рассмотрят и одобрят, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) появится соответствующая галочка, которая будет свидетельствовать о запрете любых действий без ведома и личного присутствия собственника.