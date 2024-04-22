Деньги снимут сразу и оформят кредит. Новый способ мошенничества

Мошенники разработали новую тактику для кражи денег, переводя номера телефонов на электронные SIM-карты (eSIM). Они просто отправляют запрос на сайте или в приложении оператора связи, после чего жертва теряет доступ к своему номеру. Это дает аферистам возможность взламывать приложения банков, оформлять кредиты и осуществлять переводы денег.

Чтобы защититься, эксперты рекомендуют использовать надежные пароли и менять их регулярно, следить за сообщениями о блокировке или переносе SIM-карты на ваше имя, и в случае подозрений обратиться к своему оператору связи, пишет ngnovoros.ru.