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С 23 апреля начнут лишать прав. У водителей будут искать конкретную вещь в багажнике

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С 23 апреля начнут лишать прав. У водителей будут искать конкретную вещь в багажнике
В России
Фото: @Skica911 / pixabay.com

С 23 апреля в большинстве регионов России начнутся рейды по проверке автомобилей. Сотрудники охотнадзора и других ведомств будут патрулировать места охоты, такие как леса, поля, реки и озера, в круглосуточном режиме. Особое внимание будет уделяться микроавтобусам, которые часто используются для перевозки браконьерской добычи, пишет ngnovoros.ru.

Лишат права на охоту

Водителей ждут проверки на наличие запрещенных предметов в багажниках. Если будут обнаружены осветительные приборы для ночной охоты или специальные манки для птиц, это может привести к серьезным последствиям. В частности, водителей лишат права на охоту на срок не менее одного года, а также может быть конфисковано оружие на несколько лет. Однако для тех, кто охотится в соответствии с законом и имеет регистрацию добычи, проверки не представляют угрозы. 

Важно соблюдать все правила охоты и не нарушать законодательство, чтобы избежать неприятных последствий. 

Информационное агентство «Informing»

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