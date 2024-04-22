С 23 апреля начнут лишать прав. У водителей будут искать конкретную вещь в багажнике

С 23 апреля в большинстве регионов России начнутся рейды по проверке автомобилей. Сотрудники охотнадзора и других ведомств будут патрулировать места охоты, такие как леса, поля, реки и озера, в круглосуточном режиме. Особое внимание будет уделяться микроавтобусам, которые часто используются для перевозки браконьерской добычи, пишет ngnovoros.ru.

Лишат права на охоту

Водителей ждут проверки на наличие запрещенных предметов в багажниках. Если будут обнаружены осветительные приборы для ночной охоты или специальные манки для птиц, это может привести к серьезным последствиям. В частности, водителей лишат права на охоту на срок не менее одного года, а также может быть конфисковано оружие на несколько лет. Однако для тех, кто охотится в соответствии с законом и имеет регистрацию добычи, проверки не представляют угрозы.

Важно соблюдать все правила охоты и не нарушать законодательство, чтобы избежать неприятных последствий.