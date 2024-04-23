Информинг » В России » Квартиру просто отберут: юрист предупреждает собственников жилья об опасности

Квартиру просто отберут: юрист предупреждает собственников жилья об опасности

Image 16+
Квартиру просто отберут: юрист предупреждает собственников жилья об опасности
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

Юрий Аванесов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, объяснил, что единственное жилое помещение, предназначенное для постоянного проживания, защищено исполнительским иммунитетом и не может быть изъято судебными приставами. Однако есть исключения из этого правила, учтенные как в законодательстве, так и в судебной практике.

Исключения из правила

Например, если квартира была приобретена в кредит и обеспечена этим жилым помещением, должник не может использовать исполнительский иммунитет для отказа от погашения долга по ипотеке. Это обусловлено тем, что нельзя извлекать преимущество из незаконного или недобросовестного поведения. Закон требует добросовестного исполнения прав и обязанностей.

Юрист также отметил, что если суд признает жилое помещение единственным пригодным для постоянного проживания должника и его семьи, но его площадь значительно превышает социальную норму, такое помещение может быть предметом взыскания.

Также возможно обращение взыскания на единственное жилье, если будет установлено, что должник создал условия, при которых это помещение стало его единственным жильем, пишет progorod33.ru.

Информационное агентство «Informing»

Деньги снимут сразу и оформят кредит. Новый способ мошенничества

Деньги снимут сразу и оформят кредит. Новый способ мошенничества

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Россиянам раскрыли, как майские праздники отразятся на зарплате

Сегодня, 21:48

Свердловский министр Кузнецова рассказала, упадет ли стоимость яиц в регионе летом

Сегодня, 07:48

&quot;Будет бесплатно для каждого пенсионера&quot;: новая льгота действует с 22 апреля

Вчера, 19:08

С 23 апреля начнут лишать прав. У водителей будут искать конкретную вещь в багажнике

Вчера, 18:28

Произойдет уже в апреле: российским пенсионерам придется отказаться от льгот

Вчера, 17:03

Деньги снимут сразу и оформят кредит. Новый способ мошенничества

Вчера, 13:38

За квартиру и дачу больше платить не нужно. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

Вчера, 13:08

Подписан новый указ: пенсионный возраст сократят на целых 5 лет

Вчера, 12:08

Указ уже подписан. Пенсионеров, кто держит пенсию на банковской карте, удивит сюрприз с 23 апреля

Вчера, 11:53

Профессор Заславский назвал причину смерти Ленина

Вчера, 11:23

Уже со 2 мая. Какие пенсионеры получат более 7 500 рублей на карты

Вчера, 11:23

Лишиться подаренной жилплощади в два счета. Юрист рассказала, за что подаренную квартиру могут отобрать

Вчера, 11:23

Россиянам решили выдать по 12 тысяч рублей от СФР в мае: названа дата поступления денег на карту

Вчера, 11:23

Указ подписан. Разовая выплата пенсионерам 22 000 рублей начнется с 22 апреля 2024

Вчера, 10:38

МВД предупредило о массовом обмане россиян по телефону

Вчера, 10:38

Новости для автолюбителей. Коснется тех, у кого присутствует пленка на фарах

Вчера, 10:08

Индексацию отменят, а пенсию пересчитают. Пенсионеров ждет долгожданный сюрприз

Вчера, 09:58

«Июнь, июль и август разрушат все планы». Синоптики дали новый прогноз погоды на лето

Вчера, 08:33

«Станет бесплатным с 22 апреля». Новая льгота вводится для пенсионеров

Вчера, 07:03

Указ подписан. Россияне, получающие пенсию и соцвыплаты, ожидают сюрприз с 22 апреля

Вчера, 06:38

Новости партнеров
2023
ru-RU