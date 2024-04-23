Квартиру просто отберут: юрист предупреждает собственников жилья об опасности

Юрий Аванесов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, объяснил, что единственное жилое помещение, предназначенное для постоянного проживания, защищено исполнительским иммунитетом и не может быть изъято судебными приставами. Однако есть исключения из этого правила, учтенные как в законодательстве, так и в судебной практике.

Исключения из правила

Например, если квартира была приобретена в кредит и обеспечена этим жилым помещением, должник не может использовать исполнительский иммунитет для отказа от погашения долга по ипотеке. Это обусловлено тем, что нельзя извлекать преимущество из незаконного или недобросовестного поведения. Закон требует добросовестного исполнения прав и обязанностей.

Юрист также отметил, что если суд признает жилое помещение единственным пригодным для постоянного проживания должника и его семьи, но его площадь значительно превышает социальную норму, такое помещение может быть предметом взыскания.

Также возможно обращение взыскания на единственное жилье, если будет установлено, что должник создал условия, при которых это помещение стало его единственным жильем, пишет progorod33.ru.