За квартиру и дачу больше платить не нужно. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

Пенсионерам передано об облегчении налогового бремени, с которым они могут столкнуться при владении недвижимостью. Теперь, при определенных условиях, пожилые люди могут освободиться от уплаты налогов как за городскую квартиру, так и за загородный участок.

Освобождаются от определенных налогов

Эксперты отмечают, что многие пенсионеры не знают о возможностях освобождения от налогов. По новым правилам, после достижения пенсионного возраста и получения пенсии, граждане освобождаются от определенных налогов, включая налог на имущество. Под эту льготу попадают не только городские квартиры, но и загородные участки, а также небольшие постройки на них.

Налоговая освобождается даже для машиномест и гаражей. Однако, если в собственности имеется более одной квартиры, налог все же придется уплатить за одну из них. А в случае с дачами, освобождение от налога распространяется на участки до шести соток, пишет ngnovoros.ru.