С начала апреля текущего года пожилые россияне получили уникальную возможность бесплатного посещения полезных мероприятий. Программа действует во всех регионах и включает различные активности на месяц. Местные власти пересмотрели программу мероприятий, предоставляя бесплатный доступ к клубам, способствующим активизации и насыщению досуга пожилых людей.

В регионах созданы клубы, предлагающие пенсионерам бесплатные мероприятия

В каждом регионе созданы клубы «Долголетие», предлагающие разнообразные мероприятия. Например, в Нижнем Новгороде запланировано около 80 мероприятий, включая лекции, творческие встречи и спортивные занятия.

Благодаря этой инициативе пенсионеры могут улучшить свою физическую и эмоциональную форму, а программа доступна для всех женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет и старше, пишет ngnovoros.ru.