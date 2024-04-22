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&quot;Будет бесплатно для каждого пенсионера&quot;: новая льгота действует с 22 апреля

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&quot;Будет бесплатно для каждого пенсионера&quot;: новая льгота действует с 22 апреля
В России
Фото: @freepik / freepik.com

С начала апреля текущего года пожилые россияне получили уникальную возможность бесплатного посещения полезных мероприятий. Программа действует во всех регионах и включает различные активности на месяц. Местные власти пересмотрели программу мероприятий, предоставляя бесплатный доступ к клубам, способствующим активизации и насыщению досуга пожилых людей. 

В регионах созданы клубы, предлагающие пенсионерам бесплатные мероприятия

В каждом регионе созданы клубы «Долголетие», предлагающие разнообразные мероприятия. Например, в Нижнем Новгороде запланировано около 80 мероприятий, включая лекции, творческие встречи и спортивные занятия. 

Благодаря этой инициативе пенсионеры могут улучшить свою физическую и эмоциональную форму, а программа доступна для всех женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет и старше, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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