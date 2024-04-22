Уже со 2 мая. Какие пенсионеры получат более 7 500 рублей на карты

Некоторые категории пенсионеров в России ожидают увеличение своих пенсий, сообщает доцент Экономического факультета РУДН, Андрей Гиринский. В мае пенсионеры, достигшие 80 лет, получат более 8 тысяч рублей, связанных с увеличением фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Увеличится до 16 тысяч рублей

Стандартная сумма немного больше 8 тысяч рублей, но после достижения 80 лет она увеличится до 16 тысяч рублей в соответствии с законом. Также ожидается увеличение выплат для тех, кому в 2024 году была присвоена I группа инвалидности, пересмотр размера доплат для членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Размер пенсии зависит от различных факторов, включая уровень заработной платы и продолжительность трудового стажа, пишет ngnovoros.ru.