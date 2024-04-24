Состоялся урок священника: Он сообщил, как нужно встречать Пасху

Священник Николай Савченко напоминает верующим о важных запретах на Пасху. Во-первых, следует воздержаться от употребления спиртных напитков, чтобы праздник не превратился в повод для пьянства. Необходимо проявить сдержанность в общении, не начинать беседы сразу после крестного хода. Особенно важно не переедать, особенно для тех, кто соблюдал пост, чтобы избежать неприятных последствий.

Помимо того, нужно действовать разумно и осторожно. Не следует также начинать разговение до того, как прозвучит приветствие «Христос воскресе!» в конце крестного хода.